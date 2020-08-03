Жара в Тюмени продержится до выходных

Сегодня, 3 августа, в Тюмени днем температура воздуха составит +33ºС, по прогнозу синоптиков, в городе ясно и без осадков.
Со вторника по четверг, с 4 по 6 августа, в областном центре в дневное время температура воздуха будет прогреваться до +30ºС...+33ºС, ясно, дождей не предвидится.
В пятницу, 7 августа, до +29ºС, переменная облачность, возможен небольшой дождь с грозой.
В субботу, 8 августа, в городе днем до +22ºС, переменная облачность, дождь с грозой. В воскресенье, 9 августа, днем до +19ºС, переменная облачность, без осадков.
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