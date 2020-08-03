Жара в Тюмени продержится до выходных

Сегодня, 3 августа, в Тюмени днем температура воздуха составит +33ºС, по прогнозу синоптиков, в городе ясно и без осадков.

Со вторника по четверг, с 4 по 6 августа, в областном центре в дневное время температура воздуха будет прогреваться до +30ºС...+33ºС, ясно, дождей не предвидится.

В пятницу, 7 августа, до +29ºС, переменная облачность, возможен небольшой дождь с грозой.

В субботу, 8 августа, в городе днем до +22ºС, переменная облачность, дождь с грозой. В воскресенье, 9 августа, днем до +19ºС, переменная облачность, без осадков.