Тюменцев предупреждают о неблагоприятных природных явлениях

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 30 июля, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
Как сообщает Единый центр оперативного реагирования города Тюмени, в этот день ночью местами кратковременный дождь, днем дожди, местами сильные, грозы, ветер северо-западный, западный, 6–11 м/с, днем при грозе порывы до 18 м/с. Температура ночью +7ºС...+12ºС, днем +18ºС...+23ºС.
"В связи с этим повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, падение слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, подтопление территорий", — информирует центр оперативного реагирования.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru