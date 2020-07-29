Тюменцев предупреждают о неблагоприятных природных явлениях

15:35 29 июля 2020
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Фото: pixabay.com

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 30 июля, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Как сообщает Единый центр оперативного реагирования города Тюмени, в этот день ночью местами кратковременный дождь, днем дожди, местами сильные, грозы, ветер  северо-западный, западный, 6–11 м/с, днем при грозе порывы до 18 м/с.  Температура ночью +7ºС...+12ºС, днем +18ºС...+23ºС.

"В связи с этим повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, падение слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, подтопление территорий", — информирует центр оперативного реагирования.

Теги: погода
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