На улице Калинина ограничат движение

10:01 24 июля 2020
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В Тюмени с 5 по 12 августа будет прекращено движение транспорта по улице Калинина от дома №9 до дома №12 по улице Карла Маркса. Там пройдет капитальный ремонт теплосети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Мира, улице Курганский проезд, улице Ленинградской.

Теги: ограничение движения
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