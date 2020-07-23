На участке улицы Максима Горького на неделю ограничат движение

10:17 23 июля 2020
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В Тюмени с 3 по 10 августа будет прекращено движение транспорта по улице Максима Горького в районе домов №45, №45а, №47. На этом участке пройдет реконструкция тепломагистрали, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице 30 лет ВЛКСМ, улице Фабричной, улице Мельничной.

 

 

Теги: ограничение движения
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