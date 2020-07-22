На улице Холодильной на несколько дней ограничат движение

11:00 22 июля 2020
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В Тюмени с 31 июля по 2 августа будет прекращено движение транспорта на участке от улицы Котовского до улицы Энергетиков. Там пройдет капитальный ремонт теплосети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице 50 лет Октября, улице Мельничной, улице Минской.

Теги: ограничение движения
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