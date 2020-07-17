Жара не покинет Тюмень до конца недели

09:12 17 июля 2020
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Фото: pixabay.com

Температура пойдет на спад со следующей недели.

Сегодня, 17 июля, в городе днем до +33°С, ясно и без осадков.

В субботу, 18 июля, максимальная дневная температура воздуха составит +34°С, вновь ясно и без осадков.

В воскресенье, 19 июля, до +33°С, во второй половине дня вероятны небольшие дожди с грозой.

В понедельник, 20 июля, температура в городе пойдет на спад. В дневное время — до +27°С, возможен дождь с грозой. Во вторник, 21 июля, до +24°С, ясно.

Теги: погода
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