Жара не покинет Тюмень до конца недели

Температура пойдет на спад со следующей недели.

Сегодня, 17 июля, в городе днем до +33°С, ясно и без осадков.

В субботу, 18 июля, максимальная дневная температура воздуха составит +34°С, вновь ясно и без осадков.

В воскресенье, 19 июля, до +33°С, во второй половине дня вероятны небольшие дожди с грозой.

В понедельник, 20 июля, температура в городе пойдет на спад. В дневное время — до +27°С, возможен дождь с грозой. Во вторник, 21 июля, до +24°С, ясно.