Тюмень за день: 16 июля

18:00 16 июля 2020
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В Заводоуковском районе утонули двое, спасая ребенка

Трагедия произошла вчера, 15 июля, на реке Тобол.

В Тюменской области 81 новый случай коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 4367 случаев COVID-19.

За сутки в Тюменской области произошло 7 лесных пожаров

Всего с начала года на территории Тюменской области произошло 115 лесных пожаров.

 

Теги: Тюмень за день
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