Тюмень за день: 16 июля

В Заводоуковском районе утонули двое, спасая ребенка
Трагедия произошла вчера, 15 июля, на реке Тобол.
В Тюменской области 81 новый случай коронавируса
Всего на территории региона зафиксировано 4367 случаев COVID-19.
За сутки в Тюменской области произошло 7 лесных пожаров
Всего с начала года на территории Тюменской области произошло 115 лесных пожаров.
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