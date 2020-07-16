У автобуса № 151 добавится остановка

16:47 16 июля 2020
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В Тюмени с 25 июля в схему движения маршрута № 151 "Центральный рынок — Лесная поляна" включаются остановочные пункты "сквер Десантников" при движении в прямом и обратном направлении, сообщает Тюменьгортранс.  

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс
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