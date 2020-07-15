На улице Гастелло ограничат движение до середины октября

В Тюмени с 25 июля по 15 октября 2020 года будет прекращено движение транспорта по улице Гастелло от дома № 56а до дома №69 и по улице Тимирязева от дома № 9/10 до пересечения с улицей Панфиловцев. На этих участках пройдет капительный ремонт теплосети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Червишевский тракт, улице Панфиловцев, межквартальным проездам.
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