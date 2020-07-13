Тюмень за день: 13 июля

В Тюменской области 85 новых случаев COVID-19
Всего на территории региона зафиксировано 4120 случаев COVID-19.
Эксперты рассказали о первых результатах исследования останков из Спасской церкви
Экспертиза установила, что останки принадлежат мужчине ростом 164–170 сантиметров, умершему в возрасте от 60 до 80 лет.
В Тюмени вынесен приговор по делу о хищениях на 46 млн рублей
В октябре 2016 году организованную преступную группу создала генеральный директор компании по осуществлению операций с недвижимостью.
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