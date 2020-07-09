Автобусы пойдут в обход перекрытого участка улицы Судоремонтной

В Тюмени с 17 по 19 июля на время производства работ по улице Судоремонтной в районе дома № 21а по улице Беляева прекращается движение транспорта. Маршруты № 31, 53, 88 будут следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.