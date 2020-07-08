Тюмень за день: 8 июля

В Тюменской области 75 новых случаев COVID-19
Всего на территории региона зафиксировано 3 713 случаев заболевания COVID-19.
За полгода на тюменских дорогах погибли 16 пешеходов
Водители и пешеходы создают аварийные ситуации практически в равной степени.
В Рощино из Мали прибыл самолет с эвакуированными россиянами
Рейсом были вывезены 189 человек.
Полностью возобновили работу 55 % предприятий Тюменской области
19% восстанавливаются, 15% окончательно закрыты.
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