Тюмень за день: 8 июля

18:00 08 июля 2020
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В Тюменской области 75 новых случаев COVID-19

Всего на территории региона зафиксировано 3 713 случаев заболевания COVID-19.

За полгода на тюменских дорогах погибли 16 пешеходов

Водители и пешеходы создают аварийные ситуации практически в равной степени. 

В Рощино из Мали прибыл самолет с эвакуированными россиянами

Рейсом были вывезены 189 человек.

Полностью возобновили работу 55 % предприятий Тюменской области

19% восстанавливаются, 15% окончательно закрыты.

Теги: Тюмень за день
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