Тюмень за день: 6 июля

В Тюменской области за сутки 80 случаев COVID-19

Всего на территории региона зарегистрировано 3 560 случаев заболевания коронавируса.

Роспотребнадзор: как пользоваться масками в жару

На эту неделю синоптики прогнозируют в Тюмени жаркую погоду, в дневные часы температура воздуха будет доходить до +32ºС.

В Тюмени стартовала первая смена пришкольных лагерей

С учетом эпидемиологической ситуации, продолжительность смены сокращена с 21 до 14 календарных дней.