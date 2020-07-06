Тюмень за день: 6 июля

В Тюменской области за сутки 80 случаев COVID-19
Всего на территории региона зарегистрировано 3 560 случаев заболевания коронавируса.
Роспотребнадзор: как пользоваться масками в жару
На эту неделю синоптики прогнозируют в Тюмени жаркую погоду, в дневные часы температура воздуха будет доходить до +32ºС.
В Тюмени стартовала первая смена пришкольных лагерей
С учетом эпидемиологической ситуации, продолжительность смены сокращена с 21 до 14 календарных дней.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru