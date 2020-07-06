Тюмень за день: 6 июля

18:00 06 июля 2020
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В Тюменской области за сутки 80 случаев COVID-19

Всего на территории региона зарегистрировано 3 560 случаев заболевания коронавируса. 

Роспотребнадзор: как пользоваться масками в жару

На эту неделю синоптики прогнозируют в Тюмени жаркую погоду, в дневные часы температура воздуха будет доходить до +32ºС.

В Тюмени стартовала первая смена пришкольных лагерей

С учетом эпидемиологической ситуации, продолжительность смены сокращена с 21 до 14 календарных дней.

Теги: Тюмень за день
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