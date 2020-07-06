В Тюмени на неделе до +32ºС

09:22 06 июля 2020
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Сегодня, 6 июля, и завтра, 7 июля, в областном центре в дневное время воздух прогреется до +27ºС, ясно и без осадков.

В среду, 8 июля, в городе днем до +29ºС, в четверг, 9 июля, и пятницу, 10 июля, до +31ºС. Все эти дни ясно и без дождей.

В субботу, 11 июля, в Тюмени до +32ºС и небольшой дождь с грозой, в воскресенье, 12 июля, до +28ºС и вновь без осадков.

Теги: погода
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