Тюмень за день: 3 июля

Организаторы акции "Мы жили" предлагают родственникам людей, чьи могилы были утрачены при сокращении территории кладбища, принести цветы на предполагаемые места захоронений.

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