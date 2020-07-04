Тюмень за день: 3 июля

В Тюменской области 85 случаев коронавируса за сутки
Всего на территории региона зарегистрировано 3 316 случаев коронавируса.
Директором департамента здравоохранения Тюменской области стала Наталья Логинова
Логинова занимала должность заместителя директора регионального департамента здравоохранения.
На местах утраченных могил на Текутьевском бульваре появятся цветы
Организаторы акции "Мы жили" предлагают родственникам людей, чьи могилы были утрачены при сокращении территории кладбища, принести цветы на предполагаемые места захоронений.
Более пятисот выпускников Тюмени сдают ЕГЭ по информатике
В Тюмени для выпускников школ стартовала экзаменационная кампания.
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