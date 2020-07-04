На улице Бушуева до середины ноября ограничат движение

В Тюмени с 6 июля по 15 ноября 2020 года будет прекращено движение транспорта по улице Андрея Бушуева на участке от пересечения с улицей Уездной до пересечения с улицей Арктической. Ограничение связано со строительством улицы и дороги в районе улицы Губернской — улицы Закалужской — Московского тракта, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице Арктической, улице Заполярной, улице Обдорской, улице Вьюжной. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.