На улице Максима Горького ограничат движение до осени

В Тюмени с 13 июля по 26 августа по улице Максима Горького будет прекращено движение транспорта от улицы Александра Матросова до улицы 50 лет ВЛКСМ. На этом участке пройдет капитальный ремонт теплосети.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, продлены сроки ограничения движения по улице Максима Горького от улицы Александра Матросова до улицы Красных Зорь.

Пути объезда: улица Малыгина, улица 50 лет ВЛКСМ, улица Салтыкова-Щедрина. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.