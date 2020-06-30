Тюмень за день: 29 июня

В Тюменской области 65 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зарегистрировано 3 018 случаев COVID-19.

В Тюмени медики спасли 5-месячного мальчика, захлебнувшегося в ванне

Несчастный случай произошел, когда 5-месячного мальчика ненадолго оставили купаться одного с надувным кругом на шее.

В Сладковском районе расследовали массовое заболевание коров бруцеллезом

Из-за несвоевременного диагностирования болезни она распространилась, и была обнаружена у 400 коров.