Тюмень за день: 29 июня

В Тюменской области 65 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона зарегистрировано 3 018 случаев COVID-19.
В Тюмени медики спасли 5-месячного мальчика, захлебнувшегося в ванне
Несчастный случай произошел, когда 5-месячного мальчика ненадолго оставили купаться одного с надувным кругом на шее.
В Сладковском районе расследовали массовое заболевание коров бруцеллезом
Из-за несвоевременного диагностирования болезни она распространилась, и была обнаружена у 400 коров.
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