Тюмень за день: 29 июня

18:00 29 июня 2020
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В Тюменской области 65 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зарегистрировано 3 018 случаев COVID-19.

В Тюмени медики спасли 5-месячного мальчика, захлебнувшегося в ванне

Несчастный случай произошел, когда 5-месячного мальчика ненадолго оставили купаться одного с надувным кругом на шее.

В Сладковском районе расследовали массовое заболевание коров бруцеллезом

Из-за несвоевременного диагностирования болезни она распространилась, и была обнаружена у 400 коров.

Теги: Тюмень за день
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