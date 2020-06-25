На улице Парфёнова на месяц ограничено движение

09:20 25 июня 2020
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В Тюмени до 30 июля прекращено движение транспорта по улице Парфенова на участке от улицы Рижской до улицы Республики. Там ведется ремонт дорог.

В городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта напоминают, что движение транспорта до 30 июля также прекращено на участке от улицы Рижской до улицы Энергетиков.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Рижской, улице Севастопольской, улице Энергетиков, улице Пермякова.

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Теги: ограничение движения
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