На улице Парфёнова на месяц ограничено движение

В Тюмени до 30 июля прекращено движение транспорта по улице Парфенова на участке от улицы Рижской до улицы Республики. Там ведется ремонт дорог.
В городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта напоминают, что движение транспорта до 30 июля также прекращено на участке от улицы Рижской до улицы Энергетиков.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Рижской, улице Севастопольской, улице Энергетиков, улице Пермякова.
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