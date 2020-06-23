Улицу Смоленскую закроют для транспорта

09:20 23 июня 2020
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В Тюмени со 2 июля по 3 августа будет ограничено движение транспорта по улице Смоленской от дома №15 до улицы Первомайской. Там пройдет капитальный ремонт теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Первомайской, улице Герцена, улице Камышинской.

Теги: ограничение движения
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