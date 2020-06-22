На проезде Геологоразведчиков на два месяца ограничат движение

В Тюмени с 1 июля по 31 августа будет прекращено движение транспорта на проезде Геологоразведчиков от дома №9 до дома №2а. На этом участке пройдет капитальный ремонт теплосетей, сообщает департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Республики, улице Мельникайте, межквартальным проездам.