На неделе в Тюмени дожди

Пасмурную погоду и не более +20°С обещают синоптики на эту неделю.
Сегодня, 22 июня, в Тюмени днем +14°С, переменная облачность, днем вероятен небольшой дождь.
Во вторник и среду, 23 июня и 24 июня, в городе в дневное время до +20°С, пасмурно, небольшие осадки.
25 июня, в четверг, до +17°С и небольшой дождь с грозой.
В пятницу и субботу, 26 июня и 27 июня, пасмурно, небольшие осадки и до +13°С.
В воскресенье, 28 июня, в Тюмени днем максимум до +12°С, пасмурно и дожди.
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