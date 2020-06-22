На неделе в Тюмени дожди

Пасмурную погоду и не более +20°С обещают синоптики на эту неделю.

Сегодня, 22 июня, в Тюмени днем +14°С, переменная облачность, днем вероятен небольшой дождь.

Во вторник и среду, 23 июня и 24 июня, в городе в дневное время до +20°С, пасмурно, небольшие осадки.

25 июня, в четверг, до +17°С и небольшой дождь с грозой.

В пятницу и субботу, 26 июня и 27 июня, пасмурно, небольшие осадки и до +13°С.

В воскресенье, 28 июня, в Тюмени днем максимум до +12°С, пасмурно и дожди.