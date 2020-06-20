На улице Мельникайте временно ограничат движение

В Тюмени с 23:30 20 июня до 05:30 21 июня по улице Мельникайте на участке от улицы Валерии Гнаровской до улицы 30 лет Победы будет прекращено движение транспорта. Ограничение связано с реконструкцией транспортной развязки на пересечении ж/д "Москва — Владивосток" по улице Мельникайте.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Схемы объезда: улица Валерии Гнаровской, улица Малыгина, улица 30 лет Победы.