На улице Мельникайте временно ограничат движение

17:29 19 июня 2020
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В Тюмени с 23:30 20 июня до 05:30 21 июня по улице Мельникайте на участке от улицы Валерии Гнаровской до улицы 30 лет Победы будет прекращено движение транспорта. Ограничение связано с реконструкцией транспортной развязки на пересечении ж/д "Москва — Владивосток" по улице Мельникайте.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Схемы объезда: улица Валерии Гнаровской, улица Малыгина, улица 30 лет Победы.

Теги: ограничение движения
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