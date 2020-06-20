Тюменцев предупреждают об усилении ветра

В ночь на субботу в областном центре преимущественно без осадков, ветер западный, 2–7 м/с, температура +4ºС...+6ºС, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 8–13 м/с, порывы 15 – 18 м/с, температура +19ºС...+21ºС, сообщает единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

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