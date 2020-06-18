На улице Сакко ограничат движение

11:27 18 июня 2020
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В Тюмени с 3 по 5 июля будет прекращено движение транспорта на улице Сакко в районе дома №11. На этом участке пройдут работы, связанные со строительством многофункционального делового комплекса, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и следовать указаниям дорожных знаков. Объехать закрытый участок можно по улице Первомайской, улице Советской, улице Водопроводной.

Теги: ограничение движения
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