На улице Сакко ограничат движение

В Тюмени с 3 по 5 июля будет прекращено движение транспорта на улице Сакко в районе дома №11. На этом участке пройдут работы, связанные со строительством многофункционального делового комплекса, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и следовать указаниям дорожных знаков. Объехать закрытый участок можно по улице Первомайской, улице Советской, улице Водопроводной.
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