Тюмень за день: 17 июня

В Тюменской области 52 новых случая коронавируса
Всего на территории региона зарегистрировано 2382 случая COVID-19.
Тюменцы могут делать переводы до 100 тыс. рублей между банками бесплатно
С 1 мая 2020 года граждане получили возможность осуществлять межбанковские переводы до 100 тыс. рублей без комиссии через систему быстрых платежей (СБП).
Сотрудники МЧС проверяют тюменские пляжи
На приемку пляжей с начала июня поступило шесть заявок.
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