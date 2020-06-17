Тюмень за день: 17 июня

18:00 17 июня 2020
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В Тюменской области 52 новых случая коронавируса

Всего на территории региона зарегистрировано 2382 случая COVID-19.

Тюменцы могут делать переводы до 100 тыс. рублей между банками бесплатно

С 1 мая 2020 года граждане получили возможность осуществлять межбанковские переводы до 100 тыс. рублей без комиссии через систему быстрых платежей (СБП).

Сотрудники МЧС проверяют тюменские пляжи

На приемку пляжей с начала июня поступило шесть заявок.

Теги: Тюмень за день
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