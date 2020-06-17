На пересечении улиц Карла Маркса и 9 Января ограничат движение

13:46 17 июня 2020
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В Тюмени с 18 июня по 1 июля на пересечении улицы Карла Маркса и улицы 9 Января будет прекращено движение транспорта. На этом участке пройдет ремонт сетей водоснабжения, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улице Калинина, улице Транспортной, улице Куйбышева, улице Мира.

Теги: ограничение движения
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