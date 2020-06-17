Тюмень за день: 16 июня

В Тюменской области за сутки 61 случай коронавируса и еще одна смерть
Всего на территории региона зарегистрировано 2 330 случаев COVID-19.
Торжественное шествие в честь 75-летия Победы в Тюменской области перенесли на месяц
Торжественное прохождение войск тюменского гарнизона "Салют, Победа!" перенесено на 26 июля.
Пять жителей Тюменской области заразились клещевым энцефалитом
С марта по 16 июня более 15 тысяч жителей Тюменской области обратились к медикам по поводу присасывания клещей.
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