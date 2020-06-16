На улице Энергетиков ограничат движение

В Тюмени с 29 июня по 10 июля будет прекращено движение транспорта на участке от пересечения с улицей Пермякова до дома №2. На этом отрезке пройдет реконструкция теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Пермякова, улице 50 лет Октября и межквартальным проездам.