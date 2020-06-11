Тюмень за день: 11 июня

18:00 11 июня 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области ожидается сильный ветер и град

Также синоптики прогнозируют резкое похолодание.

В Тюменской области за сутки 34 новых случая коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 2 047 случаев заболевания COVID-19.

Ипотечные ставки опустились до исторического минимума

Вслед за снижением ключевой ставки Банка России наблюдается снижение ставок по ИЖК – за год на 2 процентных пункта

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2020