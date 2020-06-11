На выходных в Тюмени жара спадет

Сегодня, 11 июня, в областном центре до +30ºС и без осадков.
В пятницу, 12 июня, в городе преимущественно малооблачно, максимум до +27ºС, в первой половине дня возможен небольшой дождь.
В субботу, 13 июня, осадки в ночное время суток, днем переменная облачность и без дождей, максимальная температура воздуха днем составит +17ºС.
В воскресенье, 14 июня, в Тюмени до +16ºС, облачно, без осадков
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru