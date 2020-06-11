На выходных в Тюмени жара спадет

09:07 11 июня 2020
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Сегодня, 11 июня, в областном центре до +30ºС и без осадков.

В пятницу, 12 июня, в городе преимущественно малооблачно, максимум до +27ºС, в первой половине дня возможен небольшой дождь.

В субботу, 13 июня, осадки в ночное время суток, днем переменная облачность и без дождей, максимальная температура воздуха днем составит +17ºС.

В воскресенье, 14 июня, в Тюмени до +16ºС, облачно, без осадков

Теги: погода
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