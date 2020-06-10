Тюмень за день: 10 июня

18:19 10 июня 2020
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В Тюменской области за сутки 32 случая коронавируса

Всего на территории региона зарегистрировано 2 013 случаев COVID-19.

В Тюмени в водоеме утонул подросток

По предварительным данным, мальчик 2006 года рождения в компании сверстников решил искупаться в водоеме.

На улице Холодильной ограничат движение

Движение транспорта будет прекращено с 11 по 15 июня.

Теги: Тюмень за день
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