Тюмень за день: 8 июня

В Тюменской области за сутки 39 случаев коронавируса

Всего на территории региона зарегистрировано 1947 случаев заболевания COVID-19.

В Тюмени капремонт пройдет в нескольких медучреждениях

В этом году капитальный ремонт пройдет в нескольких больницах и поликлиниках областного центра.

В Тюмени на неделе до плюс тридцати

Со вторника по четверг, с 9 по 11 июня, в Тюмени днем температура воздуха составит +29ºС...+31ºС, преимущественно малооблачно, осадков не предвидится.