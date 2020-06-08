Тюмень за день: 8 июня

В Тюменской области за сутки 39 случаев коронавируса
Всего на территории региона зарегистрировано 1947 случаев заболевания COVID-19.
В Тюмени капремонт пройдет в нескольких медучреждениях
В этом году капитальный ремонт пройдет в нескольких больницах и поликлиниках областного центра.
В Тюмени на неделе до плюс тридцати
Со вторника по четверг, с 9 по 11 июня, в Тюмени днем температура воздуха составит +29ºС...+31ºС, преимущественно малооблачно, осадков не предвидится.
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