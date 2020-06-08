В Тюмени на неделе до плюс тридцати

Сегодня, 8 июня, в городе в дневное время до +28ºС, ясно и без осадков.

Со вторника по четверг, с 9 по 11 июня, в Тюмени днем температура воздуха составит +29ºС...+31ºС, преимущественно малооблачно, осадков не предвидится.

В пятницу, 12 июня, в городе до +29ºС, небольшой дождь с грозой, малооблачно. Дождь вероятен и в субботу, 13 июня, максимальная температура воздуха в этот день составит +21ºС.

В воскресенье, 13 июня, в городе похолодает. Днем максимум до +13ºС, малооблачно, без осадков.