На выходных в Тюмени тепло и без осадков

Сегодня, 5 июня, в дневное время суток максимальная температура воздуха составит +20°С, по прогнозу синоптиков, в городе ясно и без осадков. К вечеру до +15°С, дождя не предвидится.

В субботу, 6 июня, в Тюмени днем до +23°С, также ясно и без осадков. В воскресенье, 7 июня, максимальная дневная температура воздуха составит +26°С, вновь ясно и без дождя.