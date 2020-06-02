На улице Дмитрия Менделеева ограничат движение до середины июля

09:00 02 июня 2020
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В Тюмени с 3 июня по 15 июля 2020 года будет прекращено движение транспорта по улице Дмитрия Менделеева на участке от пересечения с улицей Раушана Абдуллина до улицы Мельникайте. Там пройдет ремонт ливневой канализации, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят планировать маршрут и следовать указаниям дорожных знаков. Объехать перекрытый участок можно по улице Мельникайте, улице Раушана Абдуллина, улице Николая Семенова.

Теги: ограничение движения
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