На улице Холодильной ограничат движение

10:35 01 июня 2020
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В Тюмени с 11 по 15 июня будет прекращено движение транспорта по улице Холодильной на участке от дома №40 до пересечения с улицей Харьковской. На этом участке пройдет реконструкция теплосети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Харьковской, улице 50 лет Октября, улице Максима Горького, улице Мельникайте.

Теги: ограничение движения
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