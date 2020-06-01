На улице Холодильной ограничат движение

В Тюмени с 11 по 15 июня будет прекращено движение транспорта по улице Холодильной на участке от дома №40 до пересечения с улицей Харьковской. На этом участке пройдет реконструкция теплосети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Харьковской, улице 50 лет Октября, улице Максима Горького, улице Мельникайте.