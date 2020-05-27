Тюменцев предупреждают об усилении ветра

15:42 27 мая 2020
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Фото: pixabay.com

По информации Тюменского гидрометцентра, 28 мая на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Ближайшей ночью в городе преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 6–11 м/с, температура воздуха составит +10ºС...+12ºС.

Днем кратковременный дождь, гроза, ветер южный 6–11 м/с, порывы до 18 м/с, температура +25ºС...+27ºС, сообщает единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

Теги: погода
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