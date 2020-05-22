Уровень воды в Туре снижается

12:19 22 мая 2020
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Уровень воды в Туре стабильно понижается. Об этом сообщает департамент безопасности жизнедеятельности города Тюмени.

Согласно данным мониторинга, максимальный уровень воды в реке был зафиксирован 13 мая на отметке 738 см. По состоянию на 22 мая уровень воды в Туре составляет 720 см, за прошедшие сутки произошло снижение на 3 см. 

Тюменцев просят соблюдать правила безопасного поведения при нахождении вблизи водных объектов. 

Теги: мониторинг , паводок
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