Уровень воды в Туре снижается

Уровень воды в Туре стабильно понижается. Об этом сообщает департамент безопасности жизнедеятельности города Тюмени.

Согласно данным мониторинга, максимальный уровень воды в реке был зафиксирован 13 мая на отметке 738 см. По состоянию на 22 мая уровень воды в Туре составляет 720 см, за прошедшие сутки произошло снижение на 3 см.

Тюменцев просят соблюдать правила безопасного поведения при нахождении вблизи водных объектов.