Тюмень за день: 20 мая

Организация выплатит 900 тыс. рублей за гибель сотрудника в ДТП
Трагедия произошла 23 марта 2018 года в Нижневартовском районе.
В Тюменской области 40 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона зарегистрировано 1 267 случаев коронавирусной инфекции.
Часть льготных транспортных карт тюменцев разблокируют
В Тюмени с 20 мая разблокируют транспортные карты федеральных льготников, пенсионеров по возрасту до 65 лет и граждан, не имеющих хронических заболеваний.
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