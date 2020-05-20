Тюмень за день: 20 мая

Организация выплатит 900 тыс. рублей за гибель сотрудника в ДТП

Трагедия произошла 23 марта 2018 года в Нижневартовском районе.

В Тюменской области 40 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зарегистрировано 1 267 случаев коронавирусной инфекции.

Часть льготных транспортных карт тюменцев разблокируют

В Тюмени с 20 мая разблокируют транспортные карты федеральных льготников, пенсионеров по возрасту до 65 лет и граждан, не имеющих хронических заболеваний.