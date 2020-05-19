Тюмень за день: 19 мая

19:08 19 мая 2020
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Тюменцам напоминают, как получить пособие по безработице

На пособие в 13949 рублей могут претендовать уволенные после 1 марта 2020 года граждане.

В Тюменской области за сутки 46 случаев коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 1227 случаев заболевания COVID-19.

В Тюмени начались опрессовки

В первый из 7 этапов опрессовок вошли теплосети, расположенные в заречных микрорайонах, в микрорайоне Тура, в периметре улиц Елизарова, Максима Горького, Одесской, 50 лет Октября, Харьковской, Циолковского, Осипенко.

Теги: Тюмень за день
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