Тюмень за день: 19 мая

Тюменцам напоминают, как получить пособие по безработице
На пособие в 13949 рублей могут претендовать уволенные после 1 марта 2020 года граждане.
В Тюменской области за сутки 46 случаев коронавируса
Всего на территории региона зафиксировано 1227 случаев заболевания COVID-19.
В первый из 7 этапов опрессовок вошли теплосети, расположенные в заречных микрорайонах, в микрорайоне Тура, в периметре улиц Елизарова, Максима Горького, Одесской, 50 лет Октября, Харьковской, Циолковского, Осипенко.
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