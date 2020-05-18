По улице Харьковской ограничат движение до 18 августа

В Тюмени с 20 мая по 18 августа будет прекращено движение транспорта по улице Харьковской от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с улицей Елизарова. На этом участке пройдет реконструкция теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Котельщиков, улице Елизарова, улице Холодильной, улице Коммунаров, улице Индустриальной.