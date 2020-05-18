В Тюмени дождливая неделя

Сегодня, 18 мая, в городе, по прогнозу синоптиков, днем до +13ºС, пасмурно и дождь.

Во вторник, 19 мая, в Тюмени до +12ºС и пасмурно, прогнозируются сильные дожди.

В среду и четверг, 20 и 21 мая, максимальная дневная температура +17ºС, переменная облачность и небольшие дожди. В пятницу, 22 мая, синоптики обещают такую же погоду, но к дождям добавятся грозы.

В субботу, 23 мая, в городе до +19ºС и дожди, в воскресенье, 24 мая, до +17ºС, небольшие осадки.