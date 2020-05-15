На улице Циолковского ограничат движение

11:03 15 мая 2020
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С 18 мая по 31 августа 2020 года в Тюмени будет прекращено движение транспорта по улице Циолковского на участке от пересечения с улице Сургутской до дома № 22 по улице Циолковского. На этом участке пройдет реконструкция теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Осипенко, улице Сургутской, улице Профсоюзной.

 

Теги: ограничение движения
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