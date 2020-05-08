На улице Немцова ограничат движение до конца июля

В Тюмени с 18 мая по 31 июля 2020 года будет прекращено движение транспорта от дома №39 до дома №43 по улице Немцова. Там пройдет реконструкция теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения. Пути объезда: улица Осипенко, улица Свердлова, улица Профсоюзная, межквартальные проезды.