На улице Максима Горького ограничат движение

В Тюмени с 18 мая по 22 июня 2020 года будет прекращено движение транспорта по улице Максима Горького на участке от улицы Александра Матросова до улицы Красных Зорь. Там пройдет ремонт теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения. Схемы объезда: улица Шиллера, улица Малыгина, улица Салтыкова-Щедрина, улица Александра Матросова.