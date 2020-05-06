Тюменцев предупреждают о погодной аномалии

Штормовое предупреждение объявил Тюменский гидрометцентр.
На юге Тюменской области в период с 6 по 12 мая местами ожидается аномально жаркая погода, отклонение средней суточной температуры воздуха от нормы составит 10°С и более, говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков, в эти дни в Тюмени максимальная дневная температура воздуха составит +23°С...+26°С, преимущественно ясно, временами переменная облачность. Осадков не ожидается.
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