Тюменцев предупреждают о погодной аномалии

Штормовое предупреждение объявил Тюменский гидрометцентр.

На юге Тюменской области в период с 6 по 12 мая местами ожидается аномально жаркая погода, отклонение средней суточной температуры воздуха от нормы составит 10°С и более, говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в эти дни в Тюмени максимальная дневная температура воздуха составит +23°С...+26°С, преимущественно ясно, временами переменная облачность. Осадков не ожидается.