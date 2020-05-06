На улице 30 лет Победы ограничат движение до осени

В Тюмени с 15 мая по 31 августа 2020 года будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге улицы 30 лет Победы на участке от пересечения с улицей Мельникайте до административного здания № 7 по улице 30 лет Победы. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ограничения связаны с реконструкцией транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д "Москва — Владивосток".

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения.

Объехать перекрытый участок можно по улице Инженерной, улице Чаплина, улице Молодежной, улице Демьяна Бедного.