На неделе в Тюмени дожди и до +20ºC

Сегодня, 27 апреля, в Тюмени в дневное время, по прогнозу синоптиков, до +17ºC, переменная облачность, вероятен небольшой дождь.

Во вторник, 28 апреля, максимум до +15ºC также переменная облачность, но без осадков.

Со среды по пятницу, с 29 апреля по 1 мая, в Тюмени температура воздуха днем составит +12ºC...+14ºC, вероятны дожди, преимущественно переменная облачность.

В субботу, 2 мая, в городе до +13ºC и без осадков, в воскресенье, 3 мая, потеплеет до +20ºC, возможен небольшой дождь.