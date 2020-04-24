Улицу Димитрова перекрывают до середины августа

В Тюмени с 25 апреля по 15 августа будет прекращено движение транспорта по улице Димитрова. Ограничения коснутся участков улицы от дома №102 до пересечения с улицей Полевой и от дома №2 до пересечения с улицей Полевой. Здесь пройдет реконструкция тепловых сетей.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, для транспорта граждан, работающих или проживающих в этом районе, проезд будет обеспечен.